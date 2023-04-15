Отмоем до блеска помутневшую мойку на кухне: 3 ложки соды и сок лимона — жир сползет

Сверкающая чистотой мойка на кухне - лицо каждой хозяйки. Как удалить налет, избавиться от жира и вывести ржавчину одной копеечной смесью домашнего приготовления. Больше не нужно покупать дорогие химические средства с едкими отдушками.

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Что делать?

Берем 3-5 столовых ложки соды и всыпаем в емкость. Вливаем немного воды - получаем вязкую кашицу. Для усиления эффекта можно добавить пару капель средства для мытья посуду, а также 1-2 капли лимонного сока.

Далее наносим готовую смесь на поверхность мойки. Оставляем на 5 минут. Затем промываем губкой, чтобы удалить остатки грязи и споласкиваем чистой водой.

По материалам belnovosti.by