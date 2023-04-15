Спасаем бумажные обои от пятен ластиком и зубной щеткой: без царапин за 5 минут

Если дома есть дети, то обои могут подвергнутся «нападению», а потом мамы и папы удивляются — откуда взялись эти пятна на стенах, ремонт-то был недавно. Переклеивать обои пока растут дети, идея неблагодарная и затратная. Тем более, что пятна можно отмыть. Не знали? Ловите полезный лайфхак для тех, кто знает толк в бережливости.

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