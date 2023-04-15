Спасаем бумажные обои от пятен ластиком и зубной щеткой: без царапин за 5 минут

Если дома есть дети, то обои могут подвергнутся «нападению», а потом мамы и папы удивляются — откуда взялись эти пятна на стенах, ремонт-то был недавно. Переклеивать обои пока растут дети, идея неблагодарная и затратная. Тем более, что пятна можно отмыть. Не знали? Ловите полезный лайфхак для тех, кто знает толк в бережливости.
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Ластик
Удалить с обоев пятна можно обычным канцелярским ластиком - мягкий не оставит следа. Главное, действовать осторожно, лишние усилия здесь ни к чему. Ластик удалит поверхностные пятна.
Зубная щетка
Старое присохшее пятно можно убрать с обоев зубной щеткой - она должна быть сухой. Ею нужно потереть то место, где есть загрязнение. А потом аккуратно пройтись там же губкой.
Хлеб
Жирный след можно удалить свежим хлебом. Его прикладывают к пятну на несколько минут. После куском хлеба начинают аккуратно полировать поверхность. Тут важно не переусердствовать.
По материалам belnovosti.by