Машинка прослужит вдвое дольше без починки: 3 ошибки в стирке, которые нужно избегать

Машинка прослужит вдвое дольше без починки: 3 ошибки в стирке, которые нужно избегать

Стиральная машинка и частые поломки - как обезопасить. Фото: freepik.com

Эти три распространенные ошибки при использовании стиральной машинки допускают все.

Стиральная машинка прослужит вам вдвое дольше, если избегать этих трех ошибок при использовании автомата. На качестве стирки это никак не отразится.

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Самая частая причина поломки стиральной машины - это перегруженный барабан. Не пытайтесь за одну стирку прокрутить все грязные вещи. Это большая нагрузка для автомата.

Еще одна ошибка - избыточный порошок. Если средства слишком много, он попросту забьет фильтр и сливные трубы машинки. Кроме того, на баране появится налет.

Отсутствие регулярной чистки фильтров может привести к тому, что они могут засориться и заблокировать слив воды из автомата. А это чревато повреждению электроники. Чистить фильтры нужно как минимум раз в месяц.

По материалам belnovosti.by

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