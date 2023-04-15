Машинка прослужит вдвое дольше без починки: 3 ошибки в стирке, которые нужно избегать

Стиральная машинка прослужит вам вдвое дольше, если избегать этих трех ошибок при использовании автомата. На качестве стирки это никак не отразится.

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Самая частая причина поломки стиральной машины - это перегруженный барабан. Не пытайтесь за одну стирку прокрутить все грязные вещи. Это большая нагрузка для автомата.

Еще одна ошибка - избыточный порошок. Если средства слишком много, он попросту забьет фильтр и сливные трубы машинки. Кроме того, на баране появится налет.

Отсутствие регулярной чистки фильтров может привести к тому, что они могут засориться и заблокировать слив воды из автомата. А это чревато повреждению электроники. Чистить фильтры нужно как минимум раз в месяц.

По материалам belnovosti.by