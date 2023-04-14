6 советов, как делать то, что не хочется, и не страдать

Вам приходится делать то, что не хочется? Понимаем. Когда не хочется, а надо — это сложно. Но вот ряд простых советов, как быть в подобной ситуации.

1. Найдите мотивацию. Это не значит испытывать восторг от нелюбимого дела. Это понимание причин, почему вы этим занимаетесь. Причины могут быть, например: возможность сэкономить, избежать негативных последствий, принести пользу вашим близким. Главное — фокусироваться на результате, а не зацикливаться на самой задаче.

2. Не давайте эмоциям брать верх. «Не хочу» — это ваш внутренний каприз, который можно контролировать.

3. Структурируйте процесс. Разбивайте задачу на шаги, составьте план. Если тяжело, не пытайтесь выполнить все за один раз. Определите приоритеты, отведите на каждый шаг определенное время.