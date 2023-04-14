Чистим сковороду от застывшего студнем нагара за 10 минут: берем 3 ложки соды и перекись

Всего за 10 минут можно избавиться от вязкого прокопченного нагара с любой поверхности. А ведь раньше приходилось замачивать посуду чуть ли не на сутки, чтобы «смягчить» и без царапин удалить заставший въевшийся жир. После нужно было еще пару часов скоблить и тереть металлической губкой. Но все это в прошлом! Раскрываем забытый способ, как очистить нагар, — им пользовались все советские домохозяйки.
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Нам понадобиться копеечное средство, которое продается в любом супермаркете: берем 3 столовые ложки соды и 2 столовые ложки перекиси водорода. Соединяем и получаем кашицу.
Эту смесь аккуратно наносим на застывший жир и въевшийся нагар на сковороде или кастрюле. Ждем 10-15 минут, а затем промываем губкой с моющим средством. Сковородка засияет чистотой.