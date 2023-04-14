Чистим сковороду от застывшего студнем нагара за 10 минут: берем 3 ложки соды и перекись

Всего за 10 минут можно избавиться от вязкого прокопченного нагара с любой поверхности. А ведь раньше приходилось замачивать посуду чуть ли не на сутки, чтобы «смягчить» и без царапин удалить заставший въевшийся жир. После нужно было еще пару часов скоблить и тереть металлической губкой. Но все это в прошлом! Раскрываем забытый способ, как очистить нагар, — им пользовались все советские домохозяйки.

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