Как двумя пакетиками чая и кипятком отмыть едкий нагар со сковороды: так делают в Англии

Как старым пакетиком чая отмыть едкий нагар со сковороды: так делают в Англии

Как отмыть нагар со сковороды. Фото: Global Look Press

Этот метод заслуживает похвалы.

Надоело чистить и тереть посуду после многочасовой готовки, а жир и копоть все равно не отстают — можно попробовать проверенный английский способ. Запоминайте! Этим средством можно отмыть сковороду и кастрюли от жира и въевшегося нагара. Берем пакетик чая.

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Просто завариваем 1–2 пакетика прямо в сковороде после приготовления пищи — опускаем и заливаем кипятком.

Оставляем настаиваться минут на 15-20, можно и дольше. В случае, если загрязнение густое, то следует оставить чай на полчаса-час. Жир сам начнет отходить от стенок. Затем следует прополоскать посуду.

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