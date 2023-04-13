Как двумя пакетиками чая и кипятком отмыть едкий нагар со сковороды: так делают в Англии

Надоело чистить и тереть посуду после многочасовой готовки, а жир и копоть все равно не отстают — можно попробовать проверенный английский способ. Запоминайте! Этим средством можно отмыть сковороду и кастрюли от жира и въевшегося нагара. Берем пакетик чая.
Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».
Просто завариваем 1–2 пакетика прямо в сковороде после приготовления пищи — опускаем и заливаем кипятком.
Оставляем настаиваться минут на 15-20, можно и дольше. В случае, если загрязнение густое, то следует оставить чай на полчаса-час. Жир сам начнет отходить от стенок. Затем следует прополоскать посуду.