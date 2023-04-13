Как двумя пакетиками чая и кипятком отмыть едкий нагар со сковороды: так делают в Англии

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Просто завариваем 1–2 пакетика прямо в сковороде после приготовления пищи — опускаем и заливаем кипятком.

Оставляем настаиваться минут на 15-20, можно и дольше. В случае, если загрязнение густое, то следует оставить чай на полчаса-час. Жир сам начнет отходить от стенок. Затем следует прополоскать посуду.