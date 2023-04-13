Убираем плесень и болотистый запах дешевой «лимонкой»: машинка служит вдвое дольше

Простейший способ вдвое, а то и втрое продлить жизнь вашей стиральной машинки — найден. Для этого понадобится копеечное средство, которое продается в любом супермаркете. С помощью него можно устранить проблему с плесенью, убрать накипь и даже неприятный болотистый запах.

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Для всех этих манипуляций потребуется пакетик копеечной лимонной кислоты. Засыпаем средство вместо стирального порошка и запускаем стирку с пустым барабаном на 90-95 °C. Нам понадобится длительный режим стирки. Так нужно делать как минимум раз в месяц. Тем, кто редко пользуется автоматом, достаточно проводить техническую обработку раз в полгода.