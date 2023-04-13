Какие режимы стирки нельзя включать на машинке: износ идет вдвое быстрее — потом чинить

Мало кто задумывается о том, что придуманные маркетингом «нужные» и якобы щадящие текстиль и одежду режимы стирки на автомате могут на самом деле нанести большой вред машинке. Если ваша «стиралка» работает на износ, то это может привести только к одному — поломке, дорогостоящему ремонту, а то и вовсе замене на новую. К чему лишние траты?
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Пользы от этих функций — никакой, зато вред колоссальный. Единственное, что можно получить. — это ускоренный износ машинки, лишние траты на электричество и воду.
Эксперты отнесли в категорию ненужных режимов следующие: «ручная стирка» — сожрет много электроэнергии, «черные вещи» — бесполезен и энергозатратен, «легкая глажка» — не вымывает порошок, «автоматическая сушка» — съедает много электричества. Но главное, все эти режимы требуют мощностей, а стирка длится дольше обычного — отсюда и возможные поломки из-за частых стирок.