Какие режимы стирки нельзя включать на машинке: износ идет вдвое быстрее — потом чинить

Мало кто задумывается о том, что придуманные маркетингом «нужные» и якобы щадящие текстиль и одежду режимы стирки на автомате могут на самом деле нанести большой вред машинке. Если ваша «стиралка» работает на износ, то это может привести только к одному — поломке, дорогостоящему ремонту, а то и вовсе замене на новую. К чему лишние траты?

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