Как аспирином отмыть накипь, ржавчину и мыльные разводы: сантехника засияет, как новая

Больше не придется часами отмывать сантехнику и плитку на кухне и в ванной, царапая поверхность «грубыми» химическими средствами бытового производства. Есть проверенный способ, о котором знали все советские домохозяйки. Отмыть сантехнику — краны и даже унитаз — от налета и ржавчины можно одним копеечным средством. Берем в аптеке аспирин.
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Что делать?
Тщательно измельчаем две таблетки аспирина в порошок и смешиваем его с любимым моющим средством. Получившуюся пасту наносим на загрязнения, которые видны на сантехнике: ржавчину, мыльные разводы, известковый налет, накипь и прочие наслоения. Все даже самые стойкие пятна сойдут сами собой — больше не придется чистить и тереть.
Если известковый налет на кране очень плотный, можно растворить лимонную кислоту в воде, смочить тряпочку и обернуть ею проблемное место на два часа. А затем смыть.