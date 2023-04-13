Как аспирином отмыть накипь, ржавчину и мыльные разводы: сантехника засияет, как новая

Больше не придется часами отмывать сантехнику и плитку на кухне и в ванной, царапая поверхность «грубыми» химическими средствами бытового производства. Есть проверенный способ, о котором знали все советские домохозяйки. Отмыть сантехнику — краны и даже унитаз — от налета и ржавчины можно одним копеечным средством. Берем в аптеке аспирин.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».