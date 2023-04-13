Заскрипит и проплесневеет: никогда не стирайте махровые полотенца в машинке без мешков

Многие хозяйки привыкли не думая накидывать в стиральную машинку вещи - одежду, коврики, постельное белье. Однако такие манипуляции могут попросту «убить» ваш автомат. Если стиральная машинка работает на износ, скоро вы услышите характерное дребезжание, постукивание и скрип - это говорит лишь о том, что автомат вот-вот «развалится» и выложить на починку или покупку новой стиральной машинки придется кругленькую сумму. Если стирка постельного белья дело обычное, то есть текстиль, который может причинить большой вред автомату. И это толстые махровые полотенца.
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Что делать?
В любой машинке сервисные мастера советуют стирать полотенца, нижнее белье и одежду с мелкими царапающими покрытие элементами в специальных мешках.
Ворс, пуговицы, косточки, перья постепенно застревают в деталях стиральных машинок, чем мешают работе механизма автомата и портят технику. Мало того, мусор накапливается и провоцирует развитие плесени.