Заскрипит и проплесневеет: никогда не стирайте махровые полотенца в машинке без мешков

Многие хозяйки привыкли не думая накидывать в стиральную машинку вещи - одежду, коврики, постельное белье. Однако такие манипуляции могут попросту «убить» ваш автомат. Если стиральная машинка работает на износ, скоро вы услышите характерное дребезжание, постукивание и скрип - это говорит лишь о том, что автомат вот-вот «развалится» и выложить на починку или покупку новой стиральной машинки придется кругленькую сумму. Если стирка постельного белья дело обычное, то есть текстиль, который может причинить большой вред автомату. И это толстые махровые полотенца.

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