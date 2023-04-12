Как удалить сальный нагар: в ход идет паста-мусс из хозяйственного мыла, воды и соды

Загрязнения жира, копоть и въевшийся нагар можно счистить практически со всех поверхностей на кухне - столешниц, плиты, духовки, сантехники - крана и раковины - проверенным советским средством: универсальная паста-мусс удалит любые пятна за 5-10 минут.

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