Как удалить сальный нагар: в ход идет паста-мусс из хозяйственного мыла, воды и соды

Загрязнения жира, копоть и въевшийся нагар можно счистить практически со всех поверхностей на кухне - столешниц, плиты, духовки, сантехники - крана и раковины - проверенным советским средством: универсальная паста-мусс удалит любые пятна за 5-10 минут.
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Вам понадобится: обычное хозяйственное мыло - 100 гр, его натрем на терке. Добавим 100 гр теплой воды и 5 ст ложки соды. Получившуюся смесь нужно хорошенько взбить - лучше венчиком или в блендере. Так выйдет достаточно густая паста-мусс.
Этим составом можно очистить любую, даже самую сложную поверхность на кухне: пригоревшую кастрюлю, конфорку, решетку плиты, раковину, смесители и многое другое. Пользуйтесь!