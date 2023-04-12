Как удалить сальный нагар: в ход идет паста-мусс из хозяйственного мыла, воды и соды

Как удалить сальный нагар: в ход идет паста-мусс из хозяйственного мыла, воды и соды

Кран. Фото: freepik.com/woman-cleaning-sink-in-the-bathroom

Копеечное советское средство, о котором все забыли. А зря! Отмоет жир с любой поверхности всего за 5-10 минут.

Загрязнения жира, копоть и въевшийся нагар можно счистить практически со всех поверхностей на кухне - столешниц, плиты, духовки, сантехники - крана и раковины - проверенным советским средством: универсальная паста-мусс удалит любые пятна за 5-10 минут.

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Вам понадобится: обычное хозяйственное мыло - 100 гр, его натрем на терке. Добавим 100 гр теплой воды и 5 ст ложки соды. Получившуюся смесь нужно хорошенько взбить - лучше венчиком или в блендере. Так выйдет достаточно густая паста-мусс.

Этим составом можно очистить любую, даже самую сложную поверхность на кухне: пригоревшую кастрюлю, конфорку, решетку плиты, раковину, смесители и многое другое. Пользуйтесь!

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