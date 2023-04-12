2 ложки соли, сода, 5 ложек уксуса — копченый жир расползется! Как отмыть плиту за 5 минут

Надоело часами полировать кухонную плиту, скрести и чистить поверхность и «блины» от густого нагара и копченого жира — есть способ удалить загрязнения за 5 минут. Больше не придется тереть плиту, оставляя на ней царапины и повреждения. Раскрываем простейший народный способ — жир и нагар сползут сами собой без усилий.
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Берем 250 мл воды и добавляем в жидкость 2 столовые ложки соли. Далее ставим раствор на огонь, кипятим. В отдельную миску кладем 2 ложки пищевой соды, 5 ложек уксуса и 1 ложку вашего любимого моющего средства.
В полученный солевой раствор добавляем содовый. Наносим на загрязненные участки. В эту жижу можно окунуть и съемные части плиты. Больше тереть и скоблить не придется — жир сойдет сам.
Этот же раствор опытные домохозяйки используют для мытья всей плиты, он очистит все. Пользуйтесь!