2 ложки соли, сода, 5 ложек уксуса — копченый жир расползется! Как отмыть плиту за 5 минут

Надоело часами полировать кухонную плиту, скрести и чистить поверхность и «блины» от густого нагара и копченого жира — есть способ удалить загрязнения за 5 минут. Больше не придется тереть плиту, оставляя на ней царапины и повреждения. Раскрываем простейший народный способ — жир и нагар сползут сами собой без усилий.

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