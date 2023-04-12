Как сделать пасхальные яйца более яркими и цветастыми — советы специалистов

В преддверии Пасхи (16 апреля) специалисты Роспотребнадзора дали советы, как подготовить яйца к покраске.

Так, например, в ведомстве предлагают предварительно протирать яйца мыльным раствором, чтобы краска ложилась ровнее. А еще есть совет отваривать яйца в толстостенном сотейнике — чтобы уберечь их от растрескивания.

После того, как достали уже окрашенные яйца из емкости, где они варились, их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.