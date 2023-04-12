Как сделать пасхальные яйца более яркими и цветастыми — советы специалистов

В преддверии Пасхи (16 апреля) специалисты Роспотребнадзора дали советы, как подготовить яйца к покраске.
Так, например, в ведомстве предлагают предварительно протирать яйца мыльным раствором, чтобы краска ложилась ровнее. А еще есть совет отваривать яйца в толстостенном сотейнике — чтобы уберечь их от растрескивания.
После того, как достали уже окрашенные яйца из емкости, где они варились, их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.
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Для придания особого блеска нужно протереть окрашенные яйца подсолнечным маслом. А чтобы добиться более яркого цвета скорлупы, можно после окрашивания поставить их в этом же отваре на всю ночь в холодильник.
Также в ведомстве рассказали, какими красителями стоит пользоваться, а от каких лучше отказаться.
По материалам ТАСС