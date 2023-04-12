Спичечный коробок, сода, уксус — чистим 2 минуты! Как снять въевшийся нагар с утюга: эффективно

Каждый сталкивался с тем, что после длительной глажки на утюге остается нагар — и его практически невозможно соскоблить. А если это и удается сделать, то гладкая поверхность прибора будет поцарапана и повреждена неосторожными и даже грубыми манипуляциями. Есть достаточно простой способ отмыть утюг от въевшегося налета. Ловите лайфхак — метод действует эффективно.

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