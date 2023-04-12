Спичечный коробок, сода, уксус — чистим 2 минуты! Как снять въевшийся нагар с утюга: эффективно

Каждый сталкивался с тем, что после длительной глажки на утюге остается нагар — и его практически невозможно соскоблить. А если это и удается сделать, то гладкая поверхность прибора будет поцарапана и повреждена неосторожными и даже грубыми манипуляциями. Есть достаточно простой способ отмыть утюг от въевшегося налета. Ловите лайфхак — метод действует эффективно.
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Способ первый — аккуратно потрите загрязненную поверхность утюга торцевой стороной коробка (коричневая, о которую зажигают спички. — Прим. ред.). Он снимет весь нагар, а ваш утюг заблестит чистотой и гладкостью.
Способ второй — почистить прибор от нагара можно и содой. Смешиваем две чайных ложки порошка с водой или столовым уксусом так, чтобы получилась пастообразная смесь. Наносим эту кашицу на теплую поверхность утюга, далее очищаем салфеткой или влажной тряпкой.