Чистим сковороду от трехслойного нагара за 10 минут — берем 3 ложки соды и губку

Чистая посуда, сверкающие блеском кастрюли на кухне — лицо любой хозяйки. Но как добиться такого эффекта, если сковорода заплыла жиром и тремя слоями черного нагара. Этот секрет знали еще наши бабушки. Мотайте на ус! Отмыть такую сковороду или кастрюлю можно без грубых химических составов и металлической губки.
Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».
Берем 3 столовые ложки соды и 2 столовые ложки перекиси водорода. Делаем кашицу, соединив вещества.
Наносим получившуюся чудо-смесь на проблемные участки кастрюли или сковороды с нагаром. Ждем минут 10-15, а затем промываем губкой с моющим средством. Сковорода заблестит чистотой — все ахнут от зависти. Пользуйтесь!