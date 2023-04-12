Чистим сковороду от трехслойного нагара за 10 минут — берем 3 ложки соды и губку

Чистая посуда, сверкающие блеском кастрюли на кухне — лицо любой хозяйки. Но как добиться такого эффекта, если сковорода заплыла жиром и тремя слоями черного нагара. Этот секрет знали еще наши бабушки. Мотайте на ус! Отмыть такую сковороду или кастрюлю можно без грубых химических составов и металлической губки.

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