Смочил и тут же протер! Два эффективных способа очистить ручки на плите — не благодарите

Плита засверкает белизной, если тщательно отмыть ее проверенным средством — дорогая бытовая химия больше не понадобится! Эх, жаль, что раньше не знали. Берем на заметку — метод простой, но действенный на раз-два. Это средство легко справится даже с самыми застарелыми загрязнениями — застывшим жиром и въевшимися пятнами.
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Аммиак с легкостью удалит жирные пятна на ручках кухонной плиты и с других поверхностей — дверей и шкафов. Достаточно смочить ватный диск в растворе и хорошенько протереть им загрязненную поверхность. Жир сойдет за секунды. Наносить состав лучше в перчатках.
Еще один проверенный способ на скорую руку: возьмите лимон с пищевой содой.
Пару чайных ложек соды необходимо смешать с лимонным соком. Нанести смесь на ручки плиты на 15 минут, а потом протереть бумажным полотенцем. Пользуйтесь!