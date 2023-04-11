Смочил и тут же протер! Два эффективных способа очистить ручки на плите — не благодарите

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Аммиак с легкостью удалит жирные пятна на ручках кухонной плиты и с других поверхностей — дверей и шкафов. Достаточно смочить ватный диск в растворе и хорошенько протереть им загрязненную поверхность. Жир сойдет за секунды. Наносить состав лучше в перчатках.

Еще один проверенный способ на скорую руку: возьмите лимон с пищевой содой.

Пару чайных ложек соды необходимо смешать с лимонным соком. Нанести смесь на ручки плиты на 15 минут, а потом протереть бумажным полотенцем. Пользуйтесь!