Как заклеить порезанный палец, чтобы пластырь не спадал

Порезать палец весьма неприятно, особенно если нужно продолжать работать. Хорошо, если под рукой есть бактерицидный лейкопластырь. Но на такой подвижной части тела, как палец, он вряд ли будет крепко держаться.
Лайфхак из Интернета: чтобы пластырь сидел прочнее и не спадал, перед заклеиванием можно надрезать его края, превратив два «крылышка» в четыре. Затем перекрестно наклеить их друг на друга.
Попробуйте новый способ наклеивания пластыря. Фото: Teleprogramma.pro
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В результате пластырь сидит надежнее, и вы получаете больше вариантов, как закрепить его на той или иной части пальца, учитывая расположение ранки и суставов — чтобы он не отклеивался при сгибании.