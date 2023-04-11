Как заклеить порезанный палец, чтобы пластырь не спадал

Порезать палец весьма неприятно, особенно если нужно продолжать работать. Хорошо, если под рукой есть бактерицидный лейкопластырь. Но на такой подвижной части тела, как палец, он вряд ли будет крепко держаться.

Лайфхак из Интернета: чтобы пластырь сидел прочнее и не спадал, перед заклеиванием можно надрезать его края, превратив два «крылышка» в четыре. Затем перекрестно наклеить их друг на друга.