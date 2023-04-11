Как не потерять друг друга в гипермаркете — лайфхак в стиле Винни-Пуха

В гипермаркете, когда вокруг полно товаров и людей, не мудрено потерять друг друга. Особенно если одного партнера тянет в один отдел, а второго — в другой.

Один из пользователей TikTok предложил забавное решение этой проблемы. Он гулял по магазину со своей девушкой, которую постоянно терял из виду. В конце концов мужчина прицепил ей на одежду летающий воздушный шарик на длинной ленточке. Девушка этого даже не заметила, а вот выдумщик получил возможность легко найти ее за стеллажами с товаром. Главное — чтобы шарик парил над полками и был приметного цвета.