Как не потерять друг друга в гипермаркете — лайфхак в стиле Винни-Пуха

В гипермаркете, когда вокруг полно товаров и людей, не мудрено потерять друг друга. Особенно если одного партнера тянет в один отдел, а второго — в другой.
Один из пользователей TikTok предложил забавное решение этой проблемы. Он гулял по магазину со своей девушкой, которую постоянно терял из виду. В конце концов мужчина прицепил ей на одежду летающий воздушный шарик на длинной ленточке. Девушка этого даже не заметила, а вот выдумщик получил возможность легко найти ее за стеллажами с товаром. Главное — чтобы шарик парил над полками и был приметного цвета.
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Так что воздушный шарик на веревочке — это не только праздничное украшение, но и полезная в обиходе вещь. Помогает найти друг друга в гипермаркете, в толпе, на многолюдном фестивале. Особенно этот лайфхак будет полезен для родителей. Только нужно объяснить юному непоседе, что нельзя отцеплять шарик от одежды.