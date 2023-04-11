Без утюга и разглаживания: как выпрямить загнувшийся уголок ковра

А вам знакома проблема, когда у напольного ковра загибается уголок, и сколько его ни прижимай, не хочет выпрямляться? Потом еще постоянно спотыкаешься об это недоразумение. Кто-то пытается разгладить такого «бунтаря» утюгом или отпаривателем, но есть способ проще и эффективнее.

Лайфхак предложил один из пользователей западного сайта Reddit. В своем видео он показал, как пытается расправить и прижать непослушный уголок ковра рукой, но у него ничего не получается. Тогда мужчина принес в стакане немного льда из холодильника. Лед он высыпал на загнувшийся угол ковра и прижал стаканом кончик изделия, чтобы тот лежал ровно.