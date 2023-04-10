Какие режимы стирки нельзя включать на машинке: вдвойне «жрет» электричество, накручивая счетчик

Практически все без исключения пользуются стиральной машиной — этот автомат облегчил труд домохозяек. Теперь не приходится замачивать, застирывать и полоскать вручную. Достаточно положить белье в машинку и запустить нужную программу. Раз, два — и готово! При этом далеко не все знают, какие режимы стирки придуманы как пустой маркетинговый ход. Пользоваться ими категорически нельзя — лишняя трата порошка, воды и электричества. Счетчики будут крутиться как бешеные.
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Так, к примеру, всеми любимый режим «ручной стирки» тратит слишком много электроэнергии, хотя те же деликатные вещи можно постирать на режиме «синтетики», установив 30 градусов.
Режим «черных вещей» тоже бесполезен. Выбирайте все ту же «синтетику» и 30 градусов. А если на вещах остается порошок, просто запустите дополнительно споласкивание.
Режим «легкой глажки» убирает отжим, из-за чего вещи все равно остаются мятыми, а вот порошок плохо вымывается из ткани.