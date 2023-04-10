Какие режимы стирки нельзя включать на машинке: вдвойне «жрет» электричество, накручивая счетчик

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Так, к примеру, всеми любимый режим «ручной стирки» тратит слишком много электроэнергии, хотя те же деликатные вещи можно постирать на режиме «синтетики», установив 30 градусов.

Режим «черных вещей» тоже бесполезен. Выбирайте все ту же «синтетику» и 30 градусов. А если на вещах остается порошок, просто запустите дополнительно споласкивание.

Режим «легкой глажки» убирает отжим, из-за чего вещи все равно остаются мятыми, а вот порошок плохо вымывается из ткани.