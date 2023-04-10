Как убрать въевшийся нагар со сковороды: жир стекает сам - возьмите соду, соль и уксус

Пропитанная нагаром сковорода - боль каждой хозяйки. Отмыть ее практически невозможно. Стоит только зазеваться и оставить сковородку с едой на разогретой плите, как потом придется «убить» пару часов на замачивание и трудоемкую чистку всеми подручными средствами.

Правда, мало кто знает, как отмыть сковороду от запекшегося жира и нагара раз и навсегда - скоблить и чистить больше не придется.