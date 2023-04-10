Как убрать въевшийся нагар со сковороды: жир стекает сам - возьмите соду, соль и уксус

Пропитанная нагаром сковорода - боль каждой хозяйки. Отмыть ее практически невозможно. Стоит только зазеваться и оставить сковородку с едой на разогретой плите, как потом придется «убить» пару часов на замачивание и трудоемкую чистку всеми подручными средствами.
Правда, мало кто знает, как отмыть сковороду от запекшегося жира и нагара раз и навсегда - скоблить и чистить больше не придется.
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Что делать?
Берем проверенные средства, которые есть на кухне у каждой домохозяйки. Засыпаем потемневшую поверхность сковороды содой, солью и сверху застилаем бумажными салфетками. Затем поливаем уксусом. Оставляем состав на сковороде и где-то через час-полтора снимаем салфетки.
После этой манипуляции въевшийся нагар станет мягким, а жир потечет сам - расползаясь лужицей. Сковороду останется только промыть - результат вас ошеломит! Чистота и блеск надолго.