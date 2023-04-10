Какой режим стиральной машины тратит в 2 раза меньше порошка и энергии: вот так экономия

Стоит только установить правильный режим на стиральной машине, и расход на энергию упадет аж в два раза, как, кстати, и расходуемый порошок — тотальная экономия.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Обратите внимание на режим «Экономстирка», его следует использовать, когда вы не накопили белья на полную загрузку автомата. Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше.