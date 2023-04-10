Какой режим стиральной машины тратит в 2 раза меньше порошка и энергии: вот так экономия

Стирка вручную уже давно канула в лету. Домохозяйки больше не кипятят белье на кухне в огромных тазах. Этот неблагодарный женский труд заменила стиральная машинка. Однако если одни пользуются этим чудо-автоматом редко, другие стирают намного чаще — те, у кого есть дети-грязнули или большая семья. Они-то знают, что такое переплачивать за водоснабжение и электричество. А ведь можно экономить даже на стирке.
Стоит только установить правильный режим на стиральной машине, и расход на энергию упадет аж в два раза, как, кстати, и расходуемый порошок — тотальная экономия.
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Обратите внимание на режим «Экономстирка», его следует использовать, когда вы не накопили белья на полную загрузку автомата. Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше.