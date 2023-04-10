Как мгновенно убрать застывший жир со стен на кухне: обалденный способ - без химикатов

Как мгновенно убрать застывший жир со стен на кухне: обалденный способ - без химикатов

Как легко отмыть кухню. Фото: Global Look Press

Этот лайфхак пригодится всем без исключения.

Застывший жир на столешницах и бытовой кухонной технике - это настоящее бедствие для любой хозяйки. Справиться с таким загрязнением крайне сложно. Иногда не помогают даже разрекламированные моющие средства.

Еще больше полезных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Стоит только пожарить на плите картошку или котлеты, как масло со сковородки тут же окажется на столешницах кухонного гарнитура или стеновых панелях. Удалить сухой жир не так-то просто! Однако есть один проверенный способ - химия из бытового отдела супермаркета больше не понадобится. 

Отлично справиться с застывшими каплями жира на кухне может обычная стирательная резинка. Пройдитесь ей по загрязненным поверхностям, и вы просто ахните! Эффект мгновенный - на кухне стерильная чистота.

Источник: belnovosti.by.

Читайте также