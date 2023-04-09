Как без мытья убрать нагар внутри духовки: грязь растворится и отлипнет - в ход идет уксус

Этот простейший и главное бюджетный способ очистить духовку от грязи и нагара знают далеко не все. Однако попробовав всего лишь раз - больше никогда не придется часами отмывать поверхность плиты от налипшей жижи. Все, что вам понадобится, - так это сода и уксус. Если раньше приходилось часами скрести духовку, то теперь на это уйдет всего несколько минут.

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Возьмем глубокую миску с уксусом (наливаем примерно полстакана, - Прим. ред.), далее ставим в печь. Включаем духовку на максимальную температуру и кипятим минут 15. Далее оставляем плиту закрытой на 10 минут и чуть дольше, если загрязнения сильные. Спустя положенное время открываем духовку и мокрой губкой наносим соду, очищая поверхность внутри. Обильно смываем водой. И все! Духовка будет сверкать чистотой как новая.