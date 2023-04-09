Бросьте в унитаз горсть этого средства и проблема известкового налета решена: кристальная белизна

Все домохозяйки должны знать этот простейший способ очистить застарелый налет с фарфоровых или фаянсовых унитазов. Средство копеечное, однако весьма действенное. Больше не придется тратить деньги на дорогие чистящие средства с отдушкой и едким запахом. Избавиться от желтых пятен и известкового налета можно доступным средством. Все необходимые ингредиенты скорее всего есть дома у каждой матерой домохозяйки.

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Вам понадобится следующее: 40 г соли, 125 г пищевой соды, несколько капель вашего любимого эфирного масла.

Что делать?

В стеклянной миске тщательно перемешаем ингредиенты. Смываем воду в унитазе, чтобы стенки туалета были влажными. Далее наносим состав и обрабатываем ершиком. Затем обильно смываем водой. После этого унитаз станет кристально чистым.