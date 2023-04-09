Какую воду любит рассада: посадки начнут расти, как на дрожжах

Каждый дачник и деревенский огородник знает, что устойчивость, рост, всхожесть и жизнестойкость рассады напрямую зависит от качества почвы, полива и воды.

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К примеру, саженцы любят мягкую воду, которую им бы давала сама природа. А именно - дождевую, талую или хотя бы колодезную. Вот только в условиях городской среды у нас нет возможности найти озерную или речную воду. Зато можно заморозить и при необходимости разморозить лед в холодильнике. Такая талая вода подойдет идеально для полива саженцев.