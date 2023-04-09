Берем лимонку! Как убрать самый застарелый налет с кастрюль - обойдемся без чистки

Всем домохозяйкам надо знать этот простейший способ убрать застаревший налет с посуды, кастрюль и тазов.

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Казалось бы, на это уйдут долгие часы - придется чистить, тереть и скоблить поврежденную поверхность щетками с добавкой специальных посудомоечных средств. Однако можно избавиться от налета на посуде и без траты лишних сил. Экономятся также и деньги. Возьмите обычную лимонную кислоту.

Что делать?

В кастрюлю или металлический тазик с налетом нужно набрать воду, затем поставить емкость на огонь. Если загрязнены чашки и тарелки, то кладем посуду в эту же кастрюлю или таз. Вода должна скрывать всю темную внутреннюю часть кастрюли.

Как только вода закипит, добавьте лимонную кислоту: по одной столовой ложке на литр воды. Далее оставляем кастрюлю кипеть на плите. В процессе весь налет сойдет сам собой. В среднем процедура займет минут двадцать.