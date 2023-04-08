Когда квартира превратилась в свалку: проводим уборку по методу пяти вещей

Уборка в доме вызывает у вас ужас? Вы ее так долго откладывали, что квартира превратилась в свалку? Или вчера приходили гости, а сегодня будто ураган по квартире прошел? Тогда вас может заинтересовать метод пяти вещей, придуманный Кей Си Дэвис - психотерапевтом и автором книги «Ненавижу уборку. Бережная система наведения порядка для тех, у кого на это нет желания и сил».

Данный метод позволяет совладать с любым беспорядком. Чтобы им овладеть, достаточно понимать, что все вещи в вашем доме можно распределить по пять категориям:

мусор;

одежда, которую надо стирать;

грязная посуда;

вещи, у которых есть свое место;

вещи, у которых нет своего места.

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