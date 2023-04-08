Когда квартира превратилась в свалку: проводим уборку по методу пяти вещей

Уборка в доме вызывает у вас ужас? Вы ее так долго откладывали, что квартира превратилась в свалку? Или вчера приходили гости, а сегодня будто ураган по квартире прошел? Тогда вас может заинтересовать метод пяти вещей, придуманный Кей Си Дэвис - психотерапевтом и автором книги «Ненавижу уборку. Бережная система наведения порядка для тех, у кого на это нет желания и сил».
Данный метод позволяет совладать с любым беспорядком. Чтобы им овладеть, достаточно понимать, что все вещи в вашем доме можно распределить по пять категориям:
- мусор;
- одежда, которую надо стирать;
- грязная посуда;
- вещи, у которых есть свое место;
- вещи, у которых нет своего места.
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Алгоритм действий следующий:
- обойдите всю квартиру, найдите и выбросите мусор, ни за что другое не беритесь;
- далее пройдите по квартире еще раз, но уже для того, чтобы собрать в корзину для стирки грязную одежду и обувь - остальное игнорируйте;
- затем сосредоточьтесь только на грязной посуде, сгрузите ее в раковину или посудомоечную машину, сразу все мыть не обязательно;
- на четвертом заходе собираем те чистые вещи, которые имеют определенное место в вашем доме – убираем их туда;
- и под конец занимаетесь вещами, у которых нет своего места, - но вы уже расчистили пространство и легко можете решить, что с ними делать.
В обычной жизни данный метод может и не пригодиться, но вот после большой вечеринки с друзьями вспомнить его явно будет не лишним.
По материалам сайта «Лайфхакер».