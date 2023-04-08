Как преодолеть неловкость, стеснительность и неуверенность в себе - советы психологов

Стеснительность, низкая самооценка, постоянное ощущение неловкости – ваши спутники по жизни? Психологи дали несколько советов, как бороться с неуверенностью в себе и научиться добиваться поставленных целей, несмотря на слабый характер.

1. Определите борьбу с собственной неловкостью как свою цель. Составьте план действий, читайте книги по саморазвитию, ведите полезные записи.

2. Подумайте, справитесь ли вы сами. Возможно, ваша неуверенность в себе и повышенная тревожность являются признаками социофобии и других серьезных расстройств. В этих случаях лучше обратиться за помощью к специалисту.

3. Начинайте с малого. Есть такие тренинги, в которых нужно подходить к незнакомцам на улице и просить у них денег или обнимать. Не стоит начинать с таких упражнений, если они вас пугают.

4. Познайте себя самого. Наш главный страх — не оправдать собственных ожиданий. Чувство неловкости возникает, когда мы совершаем поступок, расходящийся с иллюзией о самом себе. Чем больше мы себя знаем, тем меньше боимся показаться нелепыми и кому-то не понравиться. Нужно понять свои настоящие черты и позволить себе совершать ошибки, ведь от них не застрахован никто.

5. Измените фокус внимания. Когда человек смущается, он полностью сосредотачивается на себе и своих ощущениях. Вместо этого стоит направить внимание на других, искренне заинтересоваться вашим собеседником. Возможно, он даже не заметил вашу робость или оплошность, а вы уже его совсем не слушаете и уходите в себя.