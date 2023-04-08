Как преодолеть неловкость, стеснительность и неуверенность в себе - советы психологов

Стеснительность, низкая самооценка, постоянное ощущение неловкости – ваши спутники по жизни? Психологи дали несколько советов, как бороться с неуверенностью в себе и научиться добиваться поставленных целей, несмотря на слабый характер.
1. Определите борьбу с собственной неловкостью как свою цель. Составьте план действий, читайте книги по саморазвитию, ведите полезные записи.
2. Подумайте, справитесь ли вы сами. Возможно, ваша неуверенность в себе и повышенная тревожность являются признаками социофобии и других серьезных расстройств. В этих случаях лучше обратиться за помощью к специалисту.
3. Начинайте с малого. Есть такие тренинги, в которых нужно подходить к незнакомцам на улице и просить у них денег или обнимать. Не стоит начинать с таких упражнений, если они вас пугают.
4. Познайте себя самого. Наш главный страх — не оправдать собственных ожиданий. Чувство неловкости возникает, когда мы совершаем поступок, расходящийся с иллюзией о самом себе. Чем больше мы себя знаем, тем меньше боимся показаться нелепыми и кому-то не понравиться. Нужно понять свои настоящие черты и позволить себе совершать ошибки, ведь от них не застрахован никто.
5. Измените фокус внимания. Когда человек смущается, он полностью сосредотачивается на себе и своих ощущениях. Вместо этого стоит направить внимание на других, искренне заинтересоваться вашим собеседником. Возможно, он даже не заметил вашу робость или оплошность, а вы уже его совсем не слушаете и уходите в себя.
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6. Тщательно выбирайте круг общения. Очень сложно повысить самооценку, если ваши близкие над вами потешаются или самоутверждаются за ваш счет. Избавляйтесь от таких псевдодрузей, а «токсичных» коллег и родственников держите на максимальном расстоянии.
7. Не принимайте все на свой счет. Помните – если кто-то груб или неразговорчив, то дело, скорее всего, не в вас. Вероятно, этот человек ведет себя так со всеми или просто сегодня не в духе. Неуверенные в себе люди часто бывают слишком мнительны и любой негатив принимают на свой счет.
8. Знайте себе цену. Избегайте негатива, но не заискивайте и не молчите, если вас обидели. Лучше краснея и запинаясь сказать о том, то вас задело, чем молча удалиться, проглотив обиду или не поняв ситуацию.
9. Просто подождите. С возрастом люди накапливают опыт и меньше реагируют на мнение окружающих. Так что в какой-то мере проблема будет решаться сама собой. Но если робость и стеснительность сильно мешают вам жить уже сейчас, то, конечно, ими стоит заняться безотлагательно.
По материалам издания «Лайфхакер».