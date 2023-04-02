С чем сажать чеснок - садовые вредители пропадут в два щелчка: жаль, раньше не знали

Эксперты в сельскохозяйственных отраслях посоветовали дачникам, с чем сажать чеснок. Его можно высаживать вперемешку с любой зелень. С чесноком прекрасно себя чувствуют практически все виды салатов, укроп, петрушка, мята, базилик, шпинат, кориандр.

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А если, к примеру, высадить чеснок недалеко от хрена, то обе культуры будут содержать больше полезных веществ, особенно витамина С, чем обычно.

Кстати, такое соседство пойдет на пользу и ягодным кустарникам. На малине сократится количество малинных жуков и муравьев, а смородина получит защиту от тли и почкового клеща. Также чеснок сдержит разрастание малины.