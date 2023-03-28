Урожай клубники на грядках будет богатым как никогда: что нужно делать дачникам

Как получить богатый урожай клубники на даче? Это растение довольно капризное. Однако с помощью простых методов можно увеличить урожайность ягод аж в три раза.

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Избавиться от сорняков на грядках поможет мульчирование грядок. Этот способ поможет сохранить правильную консистенцию грунта.

Клубничные кусты требуют полива и после того, как урожай был собран. Стоит помнить, что зачатки будущих плодов клубника закладывает в середине лета, поэтому лучше давать растению воду хотя бы раз в неделю до конца сезона.

Уже весной можно сделать подкормку в виде удобрения почвы, убрав жухлую листву.

Еще один действенный способ — удаление листьев и усов. Тогда растение будет стимулировать обильное плодоношение.