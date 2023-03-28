Натуральная подкормка для огурцов — урожай бомбический: соседи будут кусать локти от зависти

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Горсточку не пропаренного риса измельчите в машинке для кофейных зерен. На одну чайную ложку получившейся муки требуется один литр кипящей воды. Соответственно, на десятилитровое ведро уйдет 10 чайных ложек порошка.

Раствору нужно дать постоять в течение суток. Перед поливом огурцов питательную смесь следует взболтать. Прикармливать посадки можно два раза в месяц.