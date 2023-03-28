Этот способ поможет увеличить плодородие почвы на раз-два: дачники в восторге

В чем смысл?

Эта процедура мешает сорнякам расти, земля не сохнет, на фоне чего растения долгое время могут получать все необходимые микроэлементы.

Кроме того, мульча (представляет собой слой материала, нанесенный на поверхность почвы. — Прим. ред.) помогает формированию здоровой корневой системы, а также создает хорошие условия для развития полезных растениям микроорганизмов. Так, на огороде могут начать расти грибы — что является признаком высокой плодородности почвы.

Эксперты советуют делать постоянные подкормки и укрывать почву специальными материалами. Слой при этом должен быть не меньше 5 сантиметров.

Дополнительно к основной мульче можно подкладывать солому, листья или что-то другое.

Самой полезной по своему составу мульчей считается сено.