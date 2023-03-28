Морковь будет сладкой: секрет, который знают агрономы, — соседи по даче рты раскроют

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Так как морковь — это корнеплод, то в приоритете развитие именно корневой системы. Для этого требуется обеспечить рост растения вглубь — туда корень будет уходить в том случае, если ему не будет хватать минералов на поверхности. Считается, что это слой примерно 5-7 см вниз от начального уровня почвы.

Когда не будет питания, морковь начнет развивать корень и листовую поверхность. Полив моркови требуется только при засухе. Итак, если посадка не будет получать на первых этапах достаточное количество удобрений, то начнет самостоятельно накапливать сахара, которые положительно скажутся на вкусе моркови.