Есть на каждой кухне: положите эту приправу в обувь на ночь — никакого запаха и абсолютная свежесть обеспечены

Неприятный запах от обуви — проблема довольно распространенная. Но оказывается, есть довольно простой способ ее решить. Для этого можно использовать растение, которое есть на каждой кухне. Это лавровый лист. Его обычно добавляют в качестве приправы во время приготовления блюд.

Но у лаврового листа масса полезных свойств, в том числе и антисептические.

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