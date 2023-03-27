Есть на каждой кухне: положите эту приправу в обувь на ночь — никакого запаха и абсолютная свежесть обеспечены

Неприятный запах от обуви — проблема довольно распространенная. Но оказывается, есть довольно простой способ ее решить. Для этого можно использовать растение, которое есть на каждой кухне. Это лавровый лист. Его обычно добавляют в качестве приправы во время приготовления блюд.
Но у лаврового листа масса полезных свойств, в том числе и антисептические.
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Достаточно положить несколько листиков лаврового листа в обувь, и уже к утру растение полностью устранит неприятный запах. Останутся только свежесть и чистота!
Устранить неприятные запахи поможет уксус и перекись водорода. Протрите обувь изнутри ватным диском, смоченным в уксусе или перекиси, и дайте высохнуть.
Хорошо помогает и активированный уголь. Его тоже нужно положить внутрь обуви.
По материалам belnovosti.by