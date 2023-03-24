С чем сажать морковь на одной грядке: соседки ахнут от зависти — урожай на огороде богатый

Все садоводы знают, что в средней полосе России морковь сеют не раньше середины апреля. Когда погода более или менее устанавливается.

К примеру, ранние сорта высевают не позже конца апреля, среднеспелые сорта — с конца апреля до середины мая, а поздние сорта сеют не раньше мая и до начала июня.

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Соседки по даче потеряют дар речи от зависти, увидев богатый урожай морковки. Этот овощ лучше всего растет, если рядом посажены бобовые, редис, помидоры. Самое лучшее соседство — с луком.

Оказывается, эти культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. Благодаря небольшому размеру лук комфортно растет в междурядьях.