Орхидеи зацветут как в садах Эдема: возьмите копеечную подкормку для цветов

Домохозяйки следят за тем, в каком состоянии находятся их комнатные растения. Уж кто-кто, а они точно знают, что для цветения орхидей нужна правильная подкормка. Самое эффективное удобрение можно получить с помощью экономичного средства из аптеки. И это активированный уголь — этот сорбент есть в аптечке у всех без исключения.

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Не секрет, что активированный уголь выводит лишнюю влагу и токсичные вещества. Это средство может нейтрализовать чрезмерную кислотность почвы и выбросы тяжелых металлов.

Вносить эту подкормку можно двумя способами: сухим и влажным. Для первого метода необходимо растолочь пару таблеток, сделать двухсантиметровые лунки в почве и насыпать туда получившийся порошок. Далее углубления останется засыпать грунтом и полить.

При влажном способе таблетки нужно растворить в небольшом количестве воды и полить растения. Орхидеи зацветут как в садах Эдема.

По материалам «А теперь внимание!»