Рассада взойдет в сто раз быстрее и будет крепкой: что нужно для богатых всходов

По-настоящему погода еще не «потеплела», однако дачники вовсю готовятся к посевной. Именно март считается тем самым месяцем, когда можно повозиться с рассадой дома.
Еще больше важных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».
Любой дачник знает, что семена будущих растений сначала проращивают, замочив в воде на 10 часов. Затем набухшие семечки заворачивают во влажную ткань и кладут в полиэтиленовый пакет.
А вот и полезный лайфхак!
Сверток с семенами можно оставить при комнатной температуре, а можно положить прямо на батарею. Для этого лучше всего сложить их в какую-нибудь плошку.
Важное уточнение!
Любые посевы любят подогрев земли. Если посеять семена в сухом виде, лучше будет установить плошку с будущей рассадой на резиновой медицинской грелке с теплой водой.
В небольшой ящичек нужно уложить грелку, поставить сверху горшок с семенами и закутать несколькими полотенцами. Спустя двое суток воду нужно поменять на новую, так как она должна быть горячей: +55-60 °С.
При таком способе семена помидоров, как правило, прорастают на 4-е сутки, а перцев и баклажанов — примерно через неделю.
По материалам belnovosti.by