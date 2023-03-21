Рассада взойдет в сто раз быстрее и будет крепкой: что нужно для богатых всходов

По-настоящему погода еще не «потеплела», однако дачники вовсю готовятся к посевной. Именно март считается тем самым месяцем, когда можно повозиться с рассадой дома.

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Любой дачник знает, что семена будущих растений сначала проращивают, замочив в воде на 10 часов. Затем набухшие семечки заворачивают во влажную ткань и кладут в полиэтиленовый пакет.

А вот и полезный лайфхак!

Сверток с семенами можно оставить при комнатной температуре, а можно положить прямо на батарею. Для этого лучше всего сложить их в какую-нибудь плошку.