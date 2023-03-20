Простой способ сделать суп с лапшой в разы вкуснее: попробуйте — семья будет пищать от счастья

Есть один секрет, который поможет не испортить такое вкусное блюдо, как суп с лапшой или макаронами. Кулинары знают, что макаронные изделия могут раскиснуть в бульоне, придавая блюду не самый лучший вид и делая его неаппетитным.

Простая манипуляция с макаронными изделиями, совершенная перед тем, как отправить их в кипящий бульон, превратит ваш супчик в изысканное блюдо, и семья будет пищать от счастья и радости.

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