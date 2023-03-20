Простой способ сделать суп с лапшой в разы вкуснее: попробуйте — семья будет пищать от счастья

Есть один секрет, который поможет не испортить такое вкусное блюдо, как суп с лапшой или макаронами. Кулинары знают, что макаронные изделия могут раскиснуть в бульоне, придавая блюду не самый лучший вид и делая его неаппетитным.
Простая манипуляция с макаронными изделиями, совершенная перед тем, как отправить их в кипящий бульон, превратит ваш супчик в изысканное блюдо, и семья будет пищать от счастья и радости.
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Нужно заранее прокалить макароны на сухой сковороде. Делать это нужно всего пару минут, помешивая макароны. Нужно следить за тем, чтобы они не пригорели, а всего лишь подрумянились.
Более вкусным и аппетитным суп получится, если лапшу или макароны обжарить на масле с луком и морковкой.
По материалам belnovosti.by