Чистота без дорогой химии: народное чудо-средство для мытья окон

Весна – самое время прибраться в квартире, выкинуть все лишнее и помыть окна. Для последнего многие хозяйки используют дорогостоящие магазинные средства. Однако есть народный метод без бытовой химии.

Для придания окнам кристальной чистоты понадобятся два простых ингредиента: мел и водка. Первый нужно растереть в порошок, а затем разбавить алкоголем. Жидкости необходимо налить столько, чтобы в итоге образовалась белая смесь, похожая по консистенции на жидкую сметану.