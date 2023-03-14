Что усилит вкус специй: секреты шеф-поваров

Часто бывает, что добавленные в блюдо пряности не раскрывают своего аромата. И кажется, что нет разницы, тимьян вы добавили, майоран, базилик или розмарин.
Чтобы этого не происходило, нужно сделать очень простую манипуляцию, о которой знают все шеф-повара.
Раскрыться приправам правильно поможет оливковое масло.
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Нужно смешать приправы, которые вы планируете добавить в блюдо, с небольшим количеством оливкового масла. Полученную смесь оставить на 10-15 минут, а затем ввести его в блюдо, которое готовите. Вкус непременно раскроется и станет ярким.
По материалам belnovosti.by