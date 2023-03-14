Что усилит вкус специй: секреты шеф-поваров

Приправы на рынке

Приправы на рынке. Фото: Global Look Press

Пряности и приправы есть на каждой кухне, простой способ сделать их вкус еще ярче.

Часто бывает, что добавленные в блюдо пряности не раскрывают своего аромата. И кажется, что нет разницы, тимьян вы добавили, майоран, базилик или розмарин.

Чтобы этого не происходило, нужно сделать очень простую манипуляцию, о которой знают все шеф-повара.

Раскрыться приправам правильно поможет оливковое масло.

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Нужно смешать приправы, которые вы планируете добавить в блюдо, с небольшим количеством оливкового масла. Полученную смесь оставить на 10-15 минут, а затем ввести его в блюдо, которое готовите. Вкус непременно раскроется и станет ярким.

По материалам belnovosti.by

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