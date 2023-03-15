Чудеса, да и только: как отмыть раковину от загрязнений

Кухонная раковина часто подвергается загрязнениями. Чтобы избавиться от них, воспользуемся советом из интернета. Что у нас получилось, смотрите на видео. Спойлер: все очень хорошо!
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Как отмыть раковину от загрязнений. Фото: Teleprogramma.pro
Кухонная раковина часто подвергается загрязнениями. Чтобы избавиться от них, воспользуемся советом из интернета. Что у нас получилось, смотрите на видео. Спойлер: все очень хорошо!
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