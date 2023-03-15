Чудеса, да и только: как отмыть раковину от загрязнений

Чудеса, да и только: как отмыть раковину от загрязнений

Как отмыть раковину от загрязнений. Фото: Teleprogramma.pro

Проверяем, удастся ли справиться с загрязнениями без использования специальных чистящих средств.

Кухонная раковина часто подвергается загрязнениями. Чтобы избавиться от них, воспользуемся советом из интернета. Что у нас получилось, смотрите на видео. Спойлер: все очень хорошо!

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