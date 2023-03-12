Как устранить засор в унитазе без вантуза и сантехника - совет от матерых сантехников

Как устранить засор в унитазе, если под рукой нет вантуза или он не помогает? Вот лайфхак, о котором знают далеко не все хозяйки. Только действовать нужно незамедлительно – как только засор образовался.
- Налейте в кастрюлю 4 литра воды и поставьте на огонь. Вода должна быть горячей, но не кипящей, потому что от кипятка унитаз может треснуть.
- Налейте в унитаз примерно 150 мл жидкости для мытья посуды и оставьте на некоторое время, пока греется вода.
- Аккуратно вылейте воду в унитаз и ждите, пока средство начнет действовать. Возможно, придется подождать около 15 минут.
- Когда заметите, что вода начала уходить, попробуйте потихоньку спустить воду в унитазе.
«Почему этот способ работает? Потому что средство для мытья посуды создано для того, чтобы растворять жир и присохшие остатки пищи на посуде. Точно также оно будет действовать и в случае с унитазом, смягчая поверхностное натяжение и растворяя то, что прилипло», - объяснила обозреватель домашних лайфхаков журнала «Новый очаг».
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Вышеописанный способ эффективен в случае небольших засоров. Если же он не помог, то у вас серьезный случай, и пора вызывать сантехника.