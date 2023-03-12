Как устранить засор в унитазе без вантуза и сантехника - совет от матерых сантехников

Как устранить засор в унитазе, если под рукой нет вантуза или он не помогает? Вот лайфхак, о котором знают далеко не все хозяйки. Только действовать нужно незамедлительно – как только засор образовался.

Налейте в кастрюлю 4 литра воды и поставьте на огонь. Вода должна быть горячей, но не кипящей, потому что от кипятка унитаз может треснуть. Налейте в унитаз примерно 150 мл жидкости для мытья посуды и оставьте на некоторое время, пока греется вода. Аккуратно вылейте воду в унитаз и ждите, пока средство начнет действовать. Возможно, придется подождать около 15 минут. Когда заметите, что вода начала уходить, попробуйте потихоньку спустить воду в унитазе.