Как вернуть белизну застиранным вещам: проверяем лайфхак

Как вернуть белизну застиранным вещам: проверяем лайфхак

Стиральная машина. Фото: Teleprogramma.pro

Проверим, работает ли очередной совет для хозяек из интернета.

Белые вещи со временем теряют свою яркую белизну. В интернете можно найти советы по возвращению белизны. Проверим, работают ли они и правда ли застиранная вещь может выглядеть как новая.

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