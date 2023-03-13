Как вернуть белизну застиранным вещам: проверяем лайфхак

Белые вещи со временем теряют свою яркую белизну. В интернете можно найти советы по возвращению белизны. Проверим, работают ли они и правда ли застиранная вещь может выглядеть как новая.
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Стиральная машина. Фото: Teleprogramma.pro
Белые вещи со временем теряют свою яркую белизну. В интернете можно найти советы по возвращению белизны. Проверим, работают ли они и правда ли застиранная вещь может выглядеть как новая.
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