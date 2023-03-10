Как легко очистить яйца, оставив белок цельным: скорлупка отойдет на два щелчка

Иногда для закусок могут понадобиться цельные белки, гладкие и не поврежденные. Но далеко не всегда удается снять скорлупку аккуратно, не задев при этом само яйцо.

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Оказывается, для этого есть простой способ. Скорлупка отойдет сама, а белок останется нетронутым.

Так, очистить яйца от скорлупы не составит никакого труда, если при варке в воду добавить небольшое количество соды или уксуса. Эти вещества проникают в скорлупу, что затем упрощает процесс ее отделения от яичного белка.