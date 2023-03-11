Если ваш шариковый дезодорант уже закончился, то из него можно сделать удобный дозатор для крема. Такое приспособление поможет наносить средство на руки или тело равномерно.
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Как из старого дезодоранта сделать удобный дозатор для крема. Фото: Teleprogramma.pro
Если ваш шариковый дезодорант уже закончился, то из него можно сделать удобный дозатор для крема. Такое приспособление поможет наносить средство на руки или тело равномерно.
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