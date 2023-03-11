Как из старого дезодоранта сделать удобный дозатор для крема

Как из старого дезодоранта сделать удобный дозатор для крема

Как из старого дезодоранта сделать удобный дозатор для крема. Фото: Teleprogramma.pro

Дозатор для крема поможет равномерно нанести средство.

Если ваш шариковый дезодорант уже закончился, то из него можно сделать удобный дозатор для крема. Такое приспособление поможет наносить средство на руки или тело равномерно.

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