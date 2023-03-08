Подарки к 8 Марта: юрист объяснил, как обменять подарочный сертификат обратно на деньги

Что делать, если мужчина презентовал даме на 8 Марта подарочный сертификат, а женщине данный магазин или салон не нужен? Такие карточки можно обменять обратно на деньги, уверяет юрист Филипп Покровский.

«С юридической точки зрения подарочный сертификат - это документ, подтверждающий обязательства организации передать его предъявителю товар на сумму равную номиналу сертификата. То есть это, по сути, авансовый платёж. По-русски говоря, аванс, - цитирует адвоката НСН.

«Согласно статье 454 Гражданского кодекса РФ, по договору купли-продажи одна сторона, то есть продавец, обязуется передать товар другой стороне, то есть покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму. В случае же с подарочным сертификатом деньги, которые вы вносите, являются авансом будущей оплаты товара, а продавец и покупатель еще не вступили в правовые отношения».

«Таким образом, пока товар не передадут покупателю или пока не окажут услугу, договор купли-продажи будет считаться не заключенным. В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса, потребитель имеет право в любое время отказаться от покупки, а также потребовать возврата уплаченного аванса, то есть отказаться от подарочного сертификата и вернуть свои денежные средства».