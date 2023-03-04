Как выбирать обувь: 5 признаков ширпотреба, который не стоит покупать

Покупая новые туфли и сапожки, не хочется, чтобы они расползлись через месяц. О том, как выбрать правильную обувь, и что выдает откровенный брак, рассказала модный эксперт и телеведущая Fashion TV Дарья Сибирева.
Материал
«Натуральную кожу невозможно с чем-то спутать: она мягкая на ощупь, выглядит дорого. Ноге в обуви из такого материала всегда комфортно. Большой популярностью сегодня пользуются изделия из экокожи. Она, кстати, тоже является натуральным материалом. Ее изготавливают из хлопка, который покрывают специальным слоем полиуретана».
«Экокожу часто путают с кожзамом, поэтому часто недобросовестные продавцы выдают одно за другое. Иногда отличить их бывает невозможно, но способы есть. Так, экокожа нагревается от ваших рук, она приятна на ощупь, в то время как кожзам всегда грубый. Так же кожзам обычно имеет неприятный запах!»
«Натуральным должна быть не только внешняя сторона обуви, но и внутренняя отделка, тогда ваши ноги будут дышать и не будут потеть, а значит, будут здоровыми. И еще немаловажный факт: если вы взяли обувь меньшего размера, то растянется она только в том случае, если сделана из натуральной кожи. Обувь из кожзама, к сожалению, растянуть не получится».
Дешевая фурнитура
«Если обувь не брендовая, то стразы, скорее всего, должны сказать о не очень хорошем качестве обуви. Туда же идет дешевая фурнитура и украшения, вроде позолоченных пряжек, пластиковых бантиков и прочих «блесток». Если фурнитура не качественно прикреплена, то, во-первых, вы увидите следы клея, а во-вторых, она просто отвалится, оставив на вашей обуви клеевое пятно».
Низкая цена
«Дешевая обувь в разгар сезона — то, что должно вас точно насторожить. Хорошая обувь не может стоить слишком дешево. Но бывают и исключения, особенно в сезон распродаж».
Швы и клей
«Совершенно точно не стоит брать обувь, если, например, вы видите следы клея возле подошвы. Это говорит о том, что подошва просто приклеена к голенищу, значит, скорее всего, легко отвалится. Смотрите на швы — они должны быть ровные, без торчащих ниток. И как это ни странно — настоящие. Часто недобросовестные производители обуви просто приклеивают «швы», тогда они являются просто элементом декора, не более того».
Стелька
«Хорошая стелька не только сделана из натуральных материалов, но и прошита. Приклеенная тонкая стелька со временем обязательно отклеится, будет мяться, деформироваться, доставлять дискомфорт при ходьбе. Так же стельки из дешевого материала заставляют ноги потеть, могут вызвать аллергию. Внимательно изучите эту деталь, хорошо потрогайте и прощупайте стельку, проверьте, как плотно она закреплена к подошве, если ее состав и качество вызывают у вас сомнения, то лучше выбрать другу пару».
По материалам журнала Marie Claire.