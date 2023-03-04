Как выбирать обувь: 5 признаков ширпотреба, который не стоит покупать

Покупая новые туфли и сапожки, не хочется, чтобы они расползлись через месяц. О том, как выбрать правильную обувь, и что выдает откровенный брак, рассказала модный эксперт и телеведущая Fashion TV Дарья Сибирева.

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«Натуральную кожу невозможно с чем-то спутать: она мягкая на ощупь, выглядит дорого. Ноге в обуви из такого материала всегда комфортно. Большой популярностью сегодня пользуются изделия из экокожи. Она, кстати, тоже является натуральным материалом. Ее изготавливают из хлопка, который покрывают специальным слоем полиуретана».

«Экокожу часто путают с кожзамом, поэтому часто недобросовестные продавцы выдают одно за другое. Иногда отличить их бывает невозможно, но способы есть. Так, экокожа нагревается от ваших рук, она приятна на ощупь, в то время как кожзам всегда грубый. Так же кожзам обычно имеет неприятный запах!»

«Натуральным должна быть не только внешняя сторона обуви, но и внутренняя отделка, тогда ваши ноги будут дышать и не будут потеть, а значит, будут здоровыми. И еще немаловажный факт: если вы взяли обувь меньшего размера, то растянется она только в том случае, если сделана из натуральной кожи. Обувь из кожзама, к сожалению, растянуть не получится».