Испортит вкус солянки: запомните раз и навсегда — этот ингредиент добавлять опасно

Солянка, как известно, готовится из того, что залежалось в холодильнике, — сосисок, копченых колбасок, грудинки и прочих мясных продуктов.

Это не касается овоща, добавление которого может испортить солянку. А между тем, некоторые почему-то варят солянку с картошкой, что является ошибкой. Этот ингредиент добавлять не стоит. Картофель увеличивает калорийность блюда, делает его густым и перебивает вкус других ингредиентов.

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